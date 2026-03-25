Силы ПВО за ночь уничтожили 389 украинских БПЛА над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 марта перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, беспилотники сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым.

В Минобороны уточнили, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.