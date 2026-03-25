Рязанское УФАС оштрафовало МТС-Банк на 500 тысяч рублей за рекламу

Основанием стало нарушение закона о рекламе при распространении радиорекламы банковского вклада. В ролике сообщалось о ставке 22% на 10 месяцев, однако не были указаны иные существенные условия: в частности, что повышенный процент действует только для клиентов, открывающих первый срочный вклад или не имевших действующих вкладов более 30 дней. Виновному лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Банк оплатил половину суммы в льготный период.

