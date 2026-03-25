Рязанка украла деньги из рабочего сейфа, чтобы поставить их на ставки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился руководитель расположенной в Рязани аптеки. Он сообщил, что ревизия обнаружила недостачу. Из выручки, которая хранилась в сейфе, пропали 75 тысяч рублей. При этом следов взлома на дверях, окнах аптеки или на сейфе заметно не было.

Полицейские выяснили, что к краже могла быть причастна 27-летняя работница аптеки. Женщина поначалу отпиралась, но под давлением улик призналась. Она рассказала, что пристрастилась к ставкам на спортивные мероприятия и тратила на игру все деньги. Рязанка рассчитывала, что сможет выиграть и вернет деньги в сейф, но план провалился.

Возбуждено уголовное дело.