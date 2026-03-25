Рязанцам рассказали, в каких случаях можно сделать перерасчет за вывоз мусора

Жителям Рязани напомнили, что при длительном отсутствии по месту регистрации можно получить перерасчет платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Для этого необходимо подтвердить свое отсутствие официальными документами: справкой о командировке, билетами, документами из больницы или санатория, счетом за гостиницу, отметками в загранпаспорте, справкой из учебного заведения или из СНТ.

Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Эко-Пронск — региональный оператор | Рязань».

Также подойдут любые другие документы с датами, подписями и печатями, подтверждающие отсутствие. Важно: если в квартире никто не зарегистрирован, перерасчет по закону не производится.