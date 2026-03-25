Рязанцам напомнили о выплатах при рождении ребенка

Рязанцам напомнили о выплатах и мерах поддержки, на которые семья имеет право после регистрации рождения ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Рязанской области. Так, при рождении ребенка на территории региона выплачивается единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей. Если первенец рождается у женщины до 25 лет, выплата составляет 50 тысяч рублей.

Рязанцам напомнили о выплатах и мерах поддержки, на которые семья имеет право после регистрации рождения ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Рязанской области.

Так, при рождении ребенка на территории региона выплачивается единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей. Если первенец рождается у женщины до 25 лет, выплата составляет 50 тысяч рублей.

Беременные студентки очной формы обучения при постановке на учет могут получить единовременную выплату не менее 120 тысяч рублей. Молодые семьи при рождении третьего и последующих детей имеют право на выплату не менее 300 тысяч рублей.

Кроме того, молодым семьям с детьми компенсируют часть стоимости аренды жилья: 50% стоимости, но не более 10 тысяч рублей в месяц — при одном ребенке, и 75%, но не более 18 тысяч рублей — при двух и более детях.

Также многодетные семьи могут рассчитывать на льготы и социальные выплаты, предусмотренные указом президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей.