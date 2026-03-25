По нацпроектам в 2025 году в Рязанской области построили более 200 объектов

Глава области сообщил, что в 2025 году стартовал новый этап национальных проектов, в рамках которых в регионе реализуется 44 направления по 12 основным программам. Общий объем финансирования в 2025 году достиг рекордных 27,5 миллиарда рублей. На эти средства построены и реконструированы более 200 объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. «Хороший темп набрали, и его нужно поддерживать», — отметил Павел Малков. Губернатор также поблагодарил за поддержку депутата Госдумы от области Андрея Макарова. Несмотря на плотный график работы на федеральном уровне, он активно участвует в решении региональных вопросов, что помогает эффективнее продвигать проекты на местах.

По национальным проектам в 2025 году в Рязанской области построили и реконструировали более 200 объектов. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами облдумы.

