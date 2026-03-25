Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 80.72 -0.24 26/03
ЦБ EUR 93.81 -0.11 26/03
Нал. USD 80.50 / 80.50 25/03 18:25
Нал. EUR 93.01 / 94.25 25/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Павел Малков: в передовой школе Рязани создадим все условия для развития талантливых детей
Губернатор Павел Малков 25 марта представил депутатам Рязанской областной Думы отчет о работе регионального правительства, в котором, в частности, рассказал о передовой школе в Рязани, которую строят по поручению президента России в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Передовая школа строится в микрорайоне Мервино областного центра. Здание рассчитано на 800 мест, будет еще кампус на 300 мест.

«Откроем школу в 2027 году. Она войдет в число ведущих учебных заведений страны и станет знаком качества для Рязанской области. Приоритетные направления обучения: технологическое и естественно-научное. Создадим там все условия для обучения и развития талантливых детей. Отбор педагогов пройдет очень жесткий, для них будет дополнительное обучение», — отметил губернатор.

Павел Малков, говоря о системе образования в целом, отметил, что развитие отрасли строится на следующих принципах: доступность и качество. «За последние три года за счет строительства и обновления школ открыли 4 тысячи новых учебных мест. Работаем в первую очередь там, где школ сильнее всего не хватает. Сейчас в регионе сразу семь объектов строится», — сказал губернатор.

Более 200 школ получили учебные кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Увеличено количество профильных классов, их стало более 700. Полностью обновлен автотранспорт общеобразовательных учреждений, в прошлом году парк пополнили 47 автобусов.

Обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. В прошлом году построены новые детские сады на 115 мест в с. Захарово и в Рыбном. В этом году закончится строительство детского сада в Рязанском микрорайоне «Метропарк» и начнется возведение детских садов в Ряжске и в Александро-Невском округе.

В центре поддержки одаренных детей «Гелиос» открыт Центр олимпиадного движения, который занимается сопровождением олимпиадников. Аналогичные центры открываются и в муниципалитетах. В результате количество детей, прошедших олимпиадную подготовку, увеличилось более чем на треть. 10 рязанских школьников стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады. Расширяется система поощрения одаренных детей. С прошлого года призерам Всероссийской олимпиады школьников и выпускникам-стобалльникам, которые поступили в рязанские вузы, присуждается премия Губернатора области — 150 тысяч рублей. В прошлом году эту премию получили 19 человек.

Особое внимание — патриотическому воспитанию детей. В регионе создан центр военно-спортивной подготовки «Зарница», который может принимать ежегодно более 3 тыс. детей. Там регулярно проходят восстановительные смены для детей участников СВО. Центр возглавил участник программы «ГЕРОИ62», ветеран боевых действий, награжденный орденом Мужества, Евгений Викторович Ведяшкин.

Запись трансляции можно посмотреть здесь.