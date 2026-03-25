Павел Малков: получаем беспрецедентную федеральную поддержку на строительство стратегических объектов

Павел Малков заявил о федеральной поддержке на строительство стратегических объектов, которое ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом губернатор сообщил на заседании Рязанской областной Думы, в рамках которого он представил результаты работы регионального правительства за 2025 год.

Павел Малков в числе важных итогов прошлого года отметил начало строительства ключевых для региона дорожных объектов: моста через Оку и Южного обхода Рязани.

«Два важнейших стратегических проекта. На них мы получаем беспрецедентную федеральную поддержку. Мост строим по национальному проекту „Инфраструктура для жизни“, общая стоимость почти 33 млрд рублей. Строить начали в середине прошлого года. Сейчас строительная готовность нового моста составляет 19,3%. Работы идут круглосуточно по обе стороны Оки. На левом берегу формируется насыпь, готовится основание. В этом году планируется завершить основные конструкции путепровода. На правом берегу ведется устройство насыпи и будущих опор моста. Общая длина сооружения вместе с подходами 5,8 км, сам мост — 1,1 км», — отметил губернатор.

По словам Павла Малкова, сдача моста через Оку запланирована в 2029 году. К этому времени в Рязани планируется завершить строительство еще одного ключевого объекта — Южного обхода протяженностью 26,5 км, который позволит практически полностью обеспечить вывод транзитного транспорта из Рязани. Дорога пойдет со стороны Москвы от трассы М-5 через п. Божатково и до д. Протасово. Летом прошлого года началось строительство первых двух этапов обхода. Проектом предусмотрено создание транспортных развязок, мостов, двух сельхозпереездов и двух площадок для отдыха. Будут установлены барьерные ограждения, освещение, шумозащитные экраны.

В ходе отчета губернатор также проинформировал о развитии дорожной сети Рязанской области, в том числе работе, проведенной в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Глава региона подчеркнул, что в целом за три года построено и отремонтировано 545 км дорог и 39 искусственных сооружений протяженностью около 1800 метров. В 2025 году приведено в нормативное состояние более 168 км, в этом году — еще 110 км. Дополнительный акцент — на местные дороги.

«В целом Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Два года подряд мы получаем высшую дорожную отраслевую награду „Золотой каток“. Таких регионов в стране единицы», — подчеркнул Павел Малков.