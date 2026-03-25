Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Компания планирует оформить права на него по четырем классам, связанным с программным обеспечением, маркетингом и распространением аудиовизуального контента. Как ранее отмечал глава Роспатента, зарубежные бренды продолжают регистрировать или продлевать свои товарные знаки в стране, чтобы защитить репутацию от подделок, даже если сам бизнес временно не представлен на российском рынке.

Американский стриминговый сервис Netflix 23 марта 2026 года подал заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России. Об этом сообщило издание ТАСС.

Компания планирует оформить права на него по четырем классам, связанным с программным обеспечением, маркетингом и распространением аудиовизуального контента.

Как ранее отмечал глава Роспатента, зарубежные бренды продолжают регистрировать или продлевать свои товарные знаки в стране, чтобы защитить репутацию от подделок, даже если сам бизнес временно не представлен на российском рынке.

Напомним, Netflix приостановил работу в России в 2022 году.