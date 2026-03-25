Названа отрасль с зарплатой более 130 тысяч в Рязанской области

Медианная предлагаемая зарплата в Рязанской области в феврале 2026 года составила 70 тысяч рублей. Это на 16% больше, чем год назад, когда она составляла 60 тысяч рублей. Такие данные привели эксперты HeadHunter.

Самые высокие зарплаты в регионе предлагают в сфере топ-менеджмента — в среднем 138 тысяч рублей. На втором месте административный персонал с зарплатой 126,5 тысячи рублей. Далее идут транспортная сфера (111,5 тысячи рублей), домашний персонал (94,3 тысячи рублей) и автобизнес (94,2 тысячи рублей).

Сильнее всего за год выросли зарплаты у административного персонала — на 61,1 тысячи рублей. Также заметный рост зафиксировали в транспортной сфере, у домашнего персонала и в топ-менеджменте. В сельском хозяйстве средняя предлагаемая зарплата выросла на 11,8 тысячи рублей и составила 91,8 тысячи рублей.

Среди отдельных профессий самые высокие зарплаты предлагают сварщикам — в среднем 222,5 тысячи рублей. На втором месте курьеры (189,6 тысячи рублей), на третьем — маляры (137,5 тысячи рублей).

По итогам февраля 2026 года Рязанская область заняла седьмое место в Центральном федеральном округе по уровню средней предлагаемой зарплаты.