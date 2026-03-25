МВД предложило сделать платным доступ банков и операторов связи к данным россиян

В МВД предложили ввести плату за предоставление коммерческим организациям информации о гражданах из баз данных полицейских. Об этом 25 марта сообщил «Ъ» со ссылкой на проект постановления.

Так, платно планируется предоставлять сведения о действительности паспорта и регистрации по месту жительства и пребывания. В частности, деньги предлагают брать с банков, операторов связи и организаций, которые подтверждают данные абонентов.

По данным « Интерфакса », МВД предлагает установить тариф в 50 рублей.

«Ъ» уточнил, что за календарный год ожидают получить почти 120 млрд рублей доходов и направить их на финансирование деятельности органов внутренних дел.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.