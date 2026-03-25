ЦБ USD 80.96 -0.92 25/03
ЦБ EUR 93.92 -0.81 25/03
Нал. USD 80.20 / 80.49 25/03 14:10
Нал. EUR 93.20 / 93.99 25/03 14:10
Минцифры подготовило законопроект о модернизации Почты России
Минцифры направило в правительство законопроект о модернизации почтовой отрасли и расширении сервисов для граждан. Платежные документы за ЖКУ по умолчанию будут приходить в личные кабинеты на Госуслугах, а бумажные квитанции сохранят для пенсионеров, льготников и граждан без учетной записи. Услуга останется бесплатной. Предполагается, что меры помогут модернизировать почтовую отрасль, расширить доступные сервисы и повысить надежность доставки корреспонденции.

Минцифры направило в правительство законопроект о модернизации почтовой отрасли и расширении сервисов для граждан. Документ предусматривает ряд изменений в работе Почты России, сообщает пресс-служба министерства.

В частности, платежные документы за ЖКУ по умолчанию будут приходить в личные кабинеты на Госуслугах, а бумажные квитанции сохранят для пенсионеров, льготников и граждан без учетной записи. Услуга останется бесплатной.

Также законопроект предусматривает:

  • право Почты России получать доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах;
  • возможность продавать безрецептурные лекарства в почтовых отделениях;
  • привлечение сторонних компаний и ИП для доставки коммерческих посылок;
  • запрет банкам брать комиссию при оплате услуг в отделениях почты;
  • обязанность маркетплейсов открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях или доставлять туда товары;
  • бесплатные СМС-уведомления о поступлении почтовых отправлений;
  • возможность переводить бумажные письма в электронный вид и отправлять их в личный кабинет на Госуслугах.

Кроме того, законопроект вводит четкое определение посылки — отправления весом до 20 килограммов, а также новые требования к лицензированию операторов почтовой связи.

Предполагается, что меры помогут модернизировать почтовую отрасль, расширить доступные сервисы и повысить надежность доставки корреспонденции.