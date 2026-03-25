Минцифры подготовило законопроект о модернизации Почты России

Минцифры направило в правительство законопроект о модернизации почтовой отрасли и расширении сервисов для граждан. Платежные документы за ЖКУ по умолчанию будут приходить в личные кабинеты на Госуслугах, а бумажные квитанции сохранят для пенсионеров, льготников и граждан без учетной записи. Услуга останется бесплатной. Предполагается, что меры помогут модернизировать почтовую отрасль, расширить доступные сервисы и повысить надежность доставки корреспонденции.

Также законопроект предусматривает:

право Почты России получать доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах;

возможность продавать безрецептурные лекарства в почтовых отделениях;

привлечение сторонних компаний и ИП для доставки коммерческих посылок;

запрет банкам брать комиссию при оплате услуг в отделениях почты;

обязанность маркетплейсов открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях или доставлять туда товары;

бесплатные СМС-уведомления о поступлении почтовых отправлений;

возможность переводить бумажные письма в электронный вид и отправлять их в личный кабинет на Госуслугах.

Кроме того, законопроект вводит четкое определение посылки — отправления весом до 20 килограммов, а также новые требования к лицензированию операторов почтовой связи.

