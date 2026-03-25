ХК «Рязань-ВДВ» начал выступление в плей-офф чемпионата России по хоккею с победы

В 1/8 финала рязанцы проводят серию против тюменского Рубина. Первый матч серии игр на вылет состоялся в понедельник, 23 марта. Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ"открыл счет в первом периоде и удержал преимущество до конца встречи. Итог матча 1:0. За триумфом наблюдали 3000 болельщиков. Серия игр продлится до 4 побед. Следующая встреча состоится на домашней арене 25 марта, в 19 часов, после чего команда отправится на арену соперника. Возрастное ограничение 0+.

ХК «Рязань-ВДВ» начал выступление в плей-офф чемпионата России по хоккею с победы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В 1/8 финала рязанцы проводят серию против тюменского Рубина. Первый матч серии игр на вылет состоялся в понедельник, 23 марта. Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ"открыл счет в первом периоде и удержал преимущество до конца встречи. Итог матча 1:0.

За триумфом наблюдали 3000 болельщиков. Серия игр продлится до 4 побед. Следующая встреча состоится на домашней арене 25, марта в 19 часов, после чего команда отправится на арену соперника. В важнейшем матче перед выездом спортсменам просто необходима поддержка болельщиков, для которых уже по традиции будут разыграны призы.

Возрастное ограничение 0+.