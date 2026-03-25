ФАС до 20 апреля предложит меры по устранению нарушений в сфере тарифов ЖКХ

Премьер-министр России Мишустин поручил ускорить рассмотрение законопроекта о наделении ФАС полномочиями по регулированию тарифов ЖКХ в регионах. «По итогам обсуждения темы тарифов ЖКХ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе представить предложения по совершенствованию системы мер для устранения нарушений в сфере тарифного регулирования. Срок исполнения — не позднее 20 апреля», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин 23 марта подписал закон, который дает ФАС право пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах при нарушениях.