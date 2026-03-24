Жители Ряжска пожаловались на канавы после ремонта теплотрассы

Жители домов 2, 4 и 8 по улице Островского в Ряжске обратились в Госжилинспекцию Рязанской области с просьбой помочь с ремонтом двора. Осенью жильцы уже обращались в «Теплотехника‑2» с просьбой отремонтировать теплотрассу. Этой зимой работы проводили трижды, но после последнего ремонта более месяца назад канавы не засыпали.

«До сих пор огородили все лентами и успокоились. До каких пор мы должны через траншеи прыгать? Даже из подъезда не выйти», — жалуются жители.

В Госжилинспекции сообщили, что рассмотрят обращение и примут меры по наведению порядка на месте.

Фото: «Реальный Ряжск».