В Солотче проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак

11 апреля в Солотче специалисты городской ветеринарной станции проведут выездную вакцинацию домашних животных. Привить кошек и собак можно будет бесплатно рядом с домом. Вакцинацию проведут по нескольким адресам. С 08:30 до 09:30 ветеринары будут работать у магазина «Пятерочка» на Солотчинском шоссе, 82. С 09:45 до 10:45 — у префектуры микрорайона на улице Порядок, 18. С 11:00 до 12:00 — у торгового дома «Пионер» на улице Владимирской, 1.

Жителей просят приносить животных на вакцинацию в переносках или на поводке.