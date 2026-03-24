В Севастополе после взрыва в жилом доме погибли два человека

В Севастополе в ночь на 24 марта в жилом доме на улице Павла Корчагина прогремел взрыв, сообщает РИА Новости. По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали, в том числе троих детей. Один ребенок получил серьезные травмы, остальные — средней и легкой степени тяжести, уточнили в Минздраве.

В результате ЧП повреждены два дома. В одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры. Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Жильцов эвакуировали, а в соседней школе развернули пункт временного размещения.

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Дом, где произошел взрыв, построили в 1973 году и ранее он не числился аварийным.

Причины взрыва сейчас выясняют следователи и криминалисты.

Фото: МЧС России.