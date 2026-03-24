В Рязанской области выросла стоимость охотничьих путевок

Отмечается, что члены РОООиР могут получить путевки в закреплённые за региональным отделением угодья бесплатно. Для остальных охотников действуют платные тарифы: Охота на водоплавающую и боровую дичь в период с 4 по 13 апреля и с 11 по 20 апреля для членов РОООиР будет бесплатной, для других охотников суточная ставка составит 3500 рублей, сезонная — 5500 рублей. Охота на селезня с живой подсадной уткой с 1 по 30 апреля 2026 для членов РОООиР обойдется в 1 000 рублей, для других охотников суточная ставка составит 3 500 рублей., сезонная — 8000 рублей. Охота на тетерева (за 1 шт.): для членов РОООиР — 500 рублей, для других охотников — 1 000 рублей. Охота на глухаря (за 1 шт.): для членов РОООиР — 1 000 рублей, для других охотников — 3 000 рублей. Выдача путёвок стартовала с 23 марта 2026 года.