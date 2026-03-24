В Рязанской области в результате пожара сгорел деревянный гараж с автомобилем

В селе Кривском Сараевского округа в дневное время 23 марта произошел пожар. Об этом пишет ИД «Пресса». Отмечается, что в результате был уничтожен деревянный гараж вместе с автомобилем ВАЗ-2107. Как сообщают сотрудники пожарно-спасательной части, существовала угроза распространения огня на соседние строения, однако благодаря оперативным действиям удалось отстоять их от пламени. К тушению пожара были привлечены две единицы техники и пять специалистов. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

В селе Кривском Сараевского округа в дневное время 23 марта произошел пожар. Об этом пишет ИД «Пресса». Отмечается, что в результате был уничтожен деревянный гараж вместе с автомобилем ВАЗ-2107.

Как сообщают сотрудники пожарно-спасательной части, существовала угроза распространения огня на соседние строения, однако благодаря оперативным действиям удалось отстоять их от пламени.

К тушению пожара были привлечены две единицы техники и пять специалистов.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.