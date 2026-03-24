В Рязанской области установили восемь нарушений при перевозке зерна

Проверки прошли с 17 по 20 марта. Их провели сотрудники Россельхознадзора и сотрудники ГАИ. Проконтролировано 29 транспортных средств, которые перевозили продовольственное и фуражное зерно. Всего проверили более 100 тонн продукции, в том числе ячмень (18,5 тонн), пшеницу (66,6 тонн), кукурузу (16,2 тонн). Во время проверок установили шесть случаев отсутствия в документах сведений о назначении зерна и деклараций о соответствии, что нарушает требования. Кроме того, дважды вывозили продукцию из карантинной фитосанитарной зоны.

