В Рязанской области ограничат проезд транспорта по мосту у села Польное Ялтуново

Жителей и гостей Шацкого округа предупредили о закрытии наплавного моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса. Как отметили в ведомстве, из-за начала паводка 25 марта с 09:00 будет временно перекрыт наплавной мост в районе села Польное Ялтуново для проезда транспорта. Однако пешеходное сообщение по мосту сохранится. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрутов.