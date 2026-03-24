В Рязанской области к 24 марта остались сугробы высотой 42 см

Об этом сообщили на сайте «Гидрометцентра России». Конкретно такой показатель зафиксировали в поселке Касимовского округа Елатьма. Помимо этого, на сегодняшний день в Ряжске снежный покров достигает 20 см.