В Рязани несколько улиц остались без электроэнергии 24 марта

Об этом сообщила пресс-служба РГРЭС. В 07:40 свет пропал по адресам: Сысоево р-н, 13, 42, 187, 990; ул. Сысоевская, 10Е, 176, 990. Отмечается, что отключение произошло в результате технологического нарушения. В данный момент бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.