В России могут ввести ограничения на телефоны для маленьких детей

Минпросвещения обсуждает введение ограничений на использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью «Эмпатии Манучи». По его словам, к использованию гаджетов детьми нужно подходить очень аккуратно.

По его словам, к использованию гаджетов детьми нужно подходить очень аккуратно. Он считает ненормальной ситуацией, когда маленькому ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей, поскольку это может влиять на психологическое развитие и приводить к проблемам с поведением.

Кравцов отметил, что дети часто чрезмерно погружаются в виртуальный мир, что мешает формированию важных психологических функций. Поэтому, по его мнению, необходимо определить возраст, с которого ребенок сможет пользоваться мобильным телефоном.

Напомним, законопроект о запрете использования телефонов в школах приняли в декабре 2023 года.