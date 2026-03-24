Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 81.88 -2.12 24/03
ЦБ EUR 94.73 -2.56 24/03
Нал. USD 80.60 / 80.80 24/03 16:45
Нал. EUR 93.00 / 93.94 24/03 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
19 марта 18:45
1 050
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
2 134
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
2 223
Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт»...
Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт...
17 марта 12:34
1 017
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России могут ввести ограничения на телефоны для маленьких детей
Минпросвещения обсуждает введение ограничений на использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью «Эмпатии Манучи». По его словам, к использованию гаджетов детьми нужно подходить очень аккуратно.

По его словам, к использованию гаджетов детьми нужно подходить очень аккуратно. Он считает ненормальной ситуацией, когда маленькому ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей, поскольку это может влиять на психологическое развитие и приводить к проблемам с поведением.

Кравцов отметил, что дети часто чрезмерно погружаются в виртуальный мир, что мешает формированию важных психологических функций. Поэтому, по его мнению, необходимо определить возраст, с которого ребенок сможет пользоваться мобильным телефоном.

Напомним, законопроект о запрете использования телефонов в школах приняли в декабре 2023 года.