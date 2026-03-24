В ГАИ рассказали о несовершеннолетних пострадавших в ДТП с мотоциклом

В ГАИ рассказали подробности ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в сецсетях ведомства. Напомним, авария случилась 23 марта, примерно в 13:30, возле дома № 10 по улице Тимакова. Уточняется, что столкнулись «Лада Калина» под управлением 65-летнего рязанца, мотоцикл «Регул Мото» 17-летнего подростка и автомобиль «Киа Рио». В результате несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка с травмами доставлялись в медучреждение. В данный момент уточняются все обстоятельства произошедшего.