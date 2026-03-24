Рязанцы рассказали, как они относятся к «безделью»

Отмечается, что для 33% рязанцев безделье — это прежде всего отдых и расслабление. Еще 17% воспринимают его буквально — как ничегонеделание и полное отсутствие занятий. 11% респондентов считают безделье пустой тратой времени и даже тунеядством, а 10% связывают его с ленью. 9% признались, что при слове «безделье» вспоминает о скуке, тоске или апатии. Лежание на диване с телефоном или пультом от телевизора — такую картину безделья нарисовали 6% участников опроса. Для 4% это слово неразрывно связано со сном.