Рязанцам рассказали, может ли работодатель уволить за подработку

Работодатель в большинстве случаев не может уволить сотрудника за подработку. Об этом сервису SuperJob рассказал руководитель юридической практики Александр Южалин. По его словам, в законодательстве нет официального понятия «подработка». Обычно так называют дополнительную работу в свободное от основной занятости время. При этом человек может работать по совместительству у своего работодателя или в другой компании, в том числе как самозанятый.

Южалин пояснил, что в большинстве случаев согласовывать подработку с работодателем не нужно. Такое право закреплено в статье 37 Конституции РФ и главе 44 Трудового кодекса РФ.

Однако есть исключения. Например, руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения собственника компании или уполномоченного органа.

Юрист также отметил, что уволить сотрудника именно за подработку нельзя, так как такого основания в законе нет. Но если дополнительная работа начнет влиять на качество работы на основном месте, работодатель может применить дисциплинарные меры за ненадлежащее выполнение обязанностей.