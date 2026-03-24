Российские военные освободили Песчаное в Харьковской области

Село взяли под контроль подразделения группировки российских войск «Север». Как рассказали в оборонном ведомстве, Украина потеряла на данном направлении более 235 военных, четыре бронемашины, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. Кроме того, ВС РФ уничтожены пять складов материальных средств.

Российские военные освободили Песчаное в Харьковской области. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны.

Село взяли под контроль подразделения группировки российских войск «Север».

Как рассказали в оборонном ведомстве, Украина потеряла на данном направлении более 235 военных, четыре бронемашины, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.

Кроме того, ВС РФ уничтожены пять складов материальных средств.