Павел Малков: в развитии кардиослужбы Рязанского региона есть важные результаты

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства прокомментировал работу по развитию кардиологической службы здравоохранения Рязанской области. Она ведется в рамках реализации задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и партийного проекта «Здоровое будущее». Об этом сообщили на сайте Правительства региона.

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства прокомментировал работу по развитию кардиологической службы здравоохранения Рязанской области. Она ведется в рамках реализации задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и партийного проекта «Здоровое будущее». Об этом сообщили на сайте Правительства региона.

По поручению губернатора области продолжается системное освоение передовых высокотехнологичных методик лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В текущем году в Рязанской области внедрили современный метод лечения аритмий — криоабляцию. Врачи областного кардиодиспансера недавно успешно провели три первых операции.

По словам заместителя председателя Правительства — министра здравоохранения Александра Пшенникова, криоабляция — более безопасный способ хирургического вмешательства, который отличается высокой эффективностью и минимальными рисками. У пациентов восстановился сердечный ритм уже во время процедуры, в течение нескольких суток после операции побочных явлений ни у кого не зафиксировано. Александр Пшенников отметил, что планируется нарастить объемы такого лечения. В работе будут задействованы главные врачи больниц, медики первичного звена здравоохранения с тем, чтобы обеспечить необходимые обследования граждан и четкую маршрутизацию пациентов, которым подходит такое лечение. Ранее ежегодно 250-300 жителей региона вынужденно обращались за такой медпомощью в федеральные клиники.

«Отдельное направление в здравоохранении — развитие кардиологической службы. За последнее время у нас в регионе освоено достаточно много передовых методик лечения, эту работу продолжаем. Постепенно внедряем в практику то, чего раньше в Рязанской области не было, — сказал Павел Малков. — Есть важные результаты. У нас с этого года проводят операции, которые позволяют вылечить аритмию более безопасным методом лечения. Их востребованность очень высокая. В целом криоабляция сейчас мало где доступна в регионах Центрального федерального округа. В Рязанской области теперь эта возможность есть, ее надо максимально использовать».

Губернатор Павел Малков поручил минздраву региона провести анализ пациентов, которым такие операции показаны, сформировать очередность и системно заниматься лечением граждан с соответствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями.