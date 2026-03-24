На Рязанском приборном заводе чествовали ветеранов труда предприятия

Почетных званий «Заслуженный ветеран труда завода» и «Ветеран труда завода» удостоены 98 работников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех).

В торжественной обстановке ветеранские удостоверения заводчанам вручил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Открывая мероприятие, он с приветственным словом обратился к собравшимся: «Сегодня мы продолжаем замечательную заводскую традицию вручения ветеранских удостоверений тем, кто много лет работает на нашем предприятии! Каждый день вы применяете в работе свой бесценный опыт и щедро делитесь уникальными знаниями с молодежью и тем самым вносите свой вклад в будущее нашего завода. Хотя вы и трудитесь на разных производственных направлениях, всех вас объединяет высочайший профессионализм, ответственность и преданность нашему общему делу. Благодаря вам предприятие успешно выполняет стоящие перед ним сложнейшие задачи и нацелено на свое дальнейшее развитие и процветание».

Генеральный директор ГРПЗ поблагодарил ветеранов за многолетний доблестный труд, за человеческое неравнодушие к судьбам коллег, к судьбе завода и пожелал им и их близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Заслуженными ветеранами труда предприятия стали 12 заводчан, ветеранами труда завода — 86 человек, в том числе работники Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ.

Для получения звания «Ветеран труда завода» необходимо безупречно отработать на предприятии не менее 25 лет.

Звание «Заслуженный ветеран труда завода» присваивается сотрудникам, добросовестно отработавшим более тридцати лет на предприятии и внесшим значительный вклад в его развитие. Их имена заносятся в заводскую Книгу почета.

Торжественная церемония вручения удостоверений проводится на ГРПЗ дважды в год.