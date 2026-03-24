Для россиян старше 70 лет предложили ввести сертификат на такси к врачу
В Госдуме предложили ввести для россиян старше 70 лет специальные транспортные сертификаты для поездок в медицинские учреждения. Предполагается, что пожилым людям будут выдавать персональный сертификат с установленным лимитом поездок в месяц. Им можно будет оплачивать поездки на такси до поликлиники или больницы и обратно.

В Госдуме предложили ввести для россиян старше 70 лет специальные транспортные сертификаты для поездок в медицинские учреждения. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает RT.

Предполагается, что пожилым людям будут выдавать персональный сертификат с установленным лимитом поездок в месяц. Им можно будет оплачивать поездки на такси до поликлиники или больницы и обратно.

Программа может получить название «Такси к врачу 70+". Сертификат будет представлять собой уникальный номер, который пенсионер сможет указать при заказе такси через приложение или по телефону. Поездка будет автоматически учитываться как льготная, если маршрут проходит от дома до медицинского учреждения и обратно.

Инициатива направлена на рассмотрение в правительство.