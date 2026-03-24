Бастрыкин потребовал отчет по делу о правах жильцов аварийного дома в Скопине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов аварийного дома в Скопине Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Жильцы аварийного дома на улице Заводской продолжают страдать от плохих условий жизни. Здание, построенное в 1987 году, признано аварийным еще в 2017 году, но жильцы до сих пор не получили нового жилья. Дом разрушается, в стенах появляются трещины. Власти предлагают жильцам квартиры в другом населенном пункте, но это не устраивает людей. Их обращения в различные инстанции не дали результатов. В связи с данной ситуацией Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело. Бастрыкин поставил исполнение поручения о докладе под контроль центрального аппарата ведомства.

