Жители Рязанской области указали на размытую дорогу

Местные жители обратили внимание на неудовлетворительное состояние дороги по улице Комсомольский проезд в Гусе-Железном. Об этом сообщили на станице «ВКонтакте» «Подслушано Гусь-Железный».

По их словам, в весенний период проезд здесь становится затруднительным и опасным из-за глубокой колеи и активного размыва полотна водой, у которой отсутствует должный сток.

Как отмечают очевидцы, вода образует настоящие потоки, углубляя повреждения дороги. Пешеходам также сложно передвигаться — ноги вязнут в грязи и размокшем грунте. Они добавляют, что центральная часть дороги с каждым годом опускается, а обочины поднимаются, что только усугубляет скопление воды.

Рязанцы попросили провести обследование дорожного полотна, выполнить ремонт с укреплением щебнем или укладкой асфальта, а также организовать регулярный мониторинг состояния дороги в весенне-осенний период.

Фото: «Подслушано Гусь-Железный».