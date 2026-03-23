Жители Касимова сообщили о сломанной крыше и протечках — ремонт назначен на 2040 год

В Касимове жители многоквартирного дома № 224А по улице Советской обратили внимание на повреждение кровли. По их словам, в результате сильного ветра оказались сломаны несколько балок, нарушена целостность шиферного покрытия, в помещениях зафиксированы протечки. Как рассказали жильцы, дом был построен в 1960-х годах, капитальный ремонт в нем ни разу не проводился, замена кровли производилась около 20 лет назад. В фонде капремонта, поясняют они, ремонт дома запланирован на 2040 год.

Касимовцы рассчитывают на содействие управляющих организаций и администрации в решении сложившейся ситуации.

Фото: «Новости | Услуги | Касимов Спас-Клепики Ермишь |".