За выходные полиция задержала пьяного подростка в одном из рязанских ТЦ
В Рязанской области в выходные дни полиция провела рейды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сотрудники полиции выявили 14 нарушений миграционного законодательства, совершенные иностранцами. Также в ходе рейдов на улицах Рязани и около торговых центров полиция задержала 64 человека за противоправную деятельность. Отмечается, что рейды проходили в ТЦ «Малина», «Виктория Плаза» и «Премьер». В одном из центров был задержан подросток в состоянии алкогольного опьянения, а его родитель привлечен к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. В настоящее время по этим фактам проводятся проверки.
