В Рыбном поздравили с 84-летием бывшую узницу концлагеря

В Рыбном с 84-летием поздравили бывшую узницу концлагеря Антонину Брыкову. Об этом сообщила глава Рыбновского округа Елена Минкова в соцсетях. Антонину Михайловну поздравили представители администрации и ветеранской организации. Ей пожелали здоровья и долгих лет жизни.

После окончания войны Антонина Брыкова почти 40 лет работала учителем русского языка и литературы, в том числе 10 лет — в Баграмовской школе.

Сейчас Антонина Михайловна участвует в патриотическом воспитании школьников, сотрудничает с Музеем обороны и тыла, встречается со школьниками и делится воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны.

