В Рязанской области за выходные инспекторы ГАИ выявили более 900 нарушений ПДД

Среди них — 17 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде. Трое водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении них составлены протоколы. Один нарушитель сел за руль в состоянии опьянения повторно. Также зафиксировано более 10 нарушений со стороны пешеходов.

В минувшие выходные на дорогах Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали свыше 900 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Девять водителей управляли транспортом без прав, еще 15 нарушений связаны с перевозкой детей.