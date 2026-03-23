В Рязанской области реконструируют дорогу за 985 миллионов рублей

Реконструируемый участок протяженностью 9,5 километра соединяет трассу Ряжск-Касимов-Нижний Новгород с селом Черная Речка. В состав объекта входит железобетонный мост через реку Пожва длиной 64 метра и линии искусственного освещения протяженностью 2,7 километра. Существующая категория дороги — IV на основном участке и V — на финальном отрезке. После реконструкции расчетная скорость движения составит 80 км/ч, ширина земляного полотна — 10 метров, проезжей части — шесть метров. Работы по реконструкции разделены на четыре этапа. Все работы по государственному контракту должны быть завершены к 15 ноября 2026 года.

В Сапожковском районе реконструируют дорогу за 985 миллионов 592 тысячи 480 рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Реконструируемый участок протяженностью 9,5 километра соединяет трассу Ряжск-Касимов-Нижний Новгород с селом Черная Речка. В состав объекта входит железобетонный мост через реку Пожва длиной 64 метра и линии искусственного освещения протяженностью 2,7 километра.

Существующая категория дороги — IV на основном участке и V — на финальном отрезке. После реконструкции расчетная скорость движения составит 80 км/ч, ширина земляного полотна — 10 метров, проезжей части — шесть метров.

Работы по реконструкции разделены на четыре этапа. Подрядчик должен будет переустроить газопровод и электросети, уложить новую дорожную одежду, реконструировать мост через реку Пожва, а также построить две временные объездные дороги на период работ с мостом. Далее смонтируют локальные очистные сооружения, обустроят наружное освещение, построят пешеходные дорожки и автобусные остановки с павильонами.

Заказчик — «Дирекция дорог Рязанской области». Все работы по государственному контракту должны быть завершены к 15 ноября 2026 года.

Фото: сайт госзакупок.