В Рязанской области проводится надзор на паводками, организована «горячая линия»

В Рязанской области обеспечивается надзор сопровождения прохождения в регионе паводка. Такое поручение дал территориальным прокурорам Дмитрий Коданев. Также отмечается, что в связи с повышением температуры воздуха и активным таянием снега в прокуратуре области организована работа горячей линии для граждан, пострадавших вследствие паводка. Рязанцам сообщили номер для связи: +7 (910) 631-08-17.