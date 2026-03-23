В Рязанской области продолжается строительство нового моста через Оку по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области рассказало о строительстве нового моста через Оку. Объект возводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и партийной программы «Безопасные дороги». Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 19,3%. Работы ведутся круглосуточно по обе стороны реки. Задействовано 108 единиц техники и 262 человека.

На правом берегу Оки специалисты продолжают монтировать железобетонные балки на мосту через ручей Быстрец. Уже установлено 39 из 42 запланированных. Также возле села Дядьково продолжаются работы по устройству насыпи и возведению будущих опор моста через Оку.

На левом берегу, на путепроводе через дорогу между населенными пунктами Шумашь и Дубровичи, формируют насыпь дороги и готовят основание. В этом году планируется завершить основные конструкции путепровода. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, из которых сам новый мост — 1,1 км.

В целом на объекте планируют завершить работы в 2029 году.

Губернатор Павел Малков поручил зампреду облправительства Павлу Супруну держать каждый этап строительства под личным контролем. Глава региона заявил, что «качество должно строго соответствовать всем строительным нормам и требованиям».

«Новый мост через Оку — это один из ключевых инфраструктурных проектов для города и всей области, его строительство поддержал президент РФ. Новый мост свяжет Рязань с пятью муниципальными округами и обеспечит удобный транзит в сторону Нижегородской и Владимирской областей», — подчеркнул глава региона.