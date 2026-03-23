В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действовала на территории региона с 14:41 23 марта. Местных жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 14:50 ее отменили. Напомним, 23 марта над Рязанской областью перехватили пять БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

