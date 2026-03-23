В Рязани прохожий обокрал мужчину на остановке

Инцидент произошел утром 21 марта на площади Свободы. К сотрудникам ППС обратилась женщина. Она заявила, что видела, как незнакомец забрал сумку у спящего на остановке мужчины и скрылся во дворе жилого дома. Полицейские догнали мужчину и задержали его. Выяснилось, что 32-летний рязанец возвращался домой после ночной рабочей смены и случайно заметил, что сидящий на остановке незнакомец оставил сумку без присмотра. Отмечается, что внутри сумки находился ноутбук. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 21 марта на площади Свободы. К сотрудникам ППС обратилась женщина. Она заявила, что видела, как незнакомец забрал сумку у спящего на остановке мужчины и скрылся во дворе жилого дома.

Полицейские догнали мужчину и задержали его. Выяснилось, что 32-летний рязанец возвращался домой после ночной рабочей смены и случайно заметил, что сидящий на остановке незнакомец оставил сумку без присмотра. Отмечается, что внутри сумки находился ноутбук.

Возбуждено уголовное дело.