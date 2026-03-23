В Рязани отметила 92-летие бывшая водительница троллейбуса
В Рязани с 92-летием поздравили бывшую водительницу троллейбуса Анну Васильевну Горохову. Об этом сообщили в МУП Рязани «Управление рязанского троллейбуса». Анну Васильевну поздравили руководители администрации Рязани, Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Центральному федеральному округу и Управления рязанского троллейбуса.
В Рязани с 92-летием поздравили бывшую водительницу троллейбуса Анну Васильевну Горохову. Об этом сообщили в МУП Рязани «Управление рязанского троллейбуса».
Анну Васильевну поздравили руководители администрации Рязани, Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Центральному федеральному округу и Управления рязанского троллейбуса.
Отмечается, что Анна Горохова имеет множество правительственных наград и звание почетного работника.
Фото: МУП г. Рязань «УРТ».