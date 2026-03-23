В Рязани открылся новый центр амбулаторного диализа

В Рязани начал работу новый центр амбулаторного диализа. Он расположен в лечебном корпусе городской клинической больницы № 11 на улице Новоселов, 33А. Перед открытием в здании провели капитальный ремонт: заменили инженерные сети и адаптировали помещения под работу диализной службы. В центре установили современное оборудование и систему очистки воды с централизованной подачей раствора к креслам пациентов.

В настоящее время в центре работают 14 аппаратов искусственной почки. Диализ здесь проходят 42 пациента в три смены.

Отмечается, что Рязанская область стала первым регионом, где тестируют диализную установку отечественного производства.