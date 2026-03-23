В Ростовской области произошел пожар на складе с горючей смесью

В Ростовской области в Мясниковском районе произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Сообщение о возгорании в селе Крым на улице Транспортной поступило 23 марта в 11:15 по московскому времени, сообщили в региональном управлении МЧС.

Огонь охватил три здания, существовала угроза его дальнейшего распространения. К тушению привлекли около 90 человек и 29 единиц техники. Локализовать пожар удалось на площади 3 тысяч квадратных метров.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Работа спасателей осложнялась высокой пожарной нагрузкой из-за наличия горюче-смазочных материалов на складе.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области.