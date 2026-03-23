В России начали эксперимент по запуску «белых банкоматов»

В России стартовал эксперимент по созданию единой сети так называемых «белых банкоматов», через которые можно будет снимать и вносить наличные без комиссии. Об этом РИА Новости рассказал президент объединения «Росинкас» Сергей Верейкин.

По его словам, банкоматы будут принадлежать одному оператору — «Росинкас», и на них не будет брендов конкретных банков. К сети смогут подключаться разные кредитные организации за небольшую плату, а для их клиентов операции будут бесплатными.

Проект должен решить проблему доступности банкоматов, особенно в удаленных регионах.

Сейчас банкам дорого содержать устройства в труднодоступных местах, поэтому их количество сокращается. На 1 января 2026 года в России работали около 138 тысяч банкоматов — это минимальный показатель с 2010 года.

Предполагается, что единая сеть позволит размещать банкоматы там, где они действительно нужны людям, а не только в коммерчески выгодных местах.