В Пушкине машина врезалась в остановку с людьми, пострадали два ребенка

В городе Пушкино машина врезалась в остановку с людьми. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Плохие новости». На кадрах видно, как автомобиль заезжает на высокой скорости на тротуар и сбивает с ног 44-летнюю женщину, а также двух ее дочерей-двойняшек. Известно, что все были госпитализированы. Отмечается, что водитель кроссовера получил незначительные травмы. Две 10-летние девочки в данный момент находятся в реанимации. Одна из сестер пребывает в коме в крайне тяжелом состоянии, врачи не дают положительных прогнозов. Состояние второй — стабильно тяжелое.

