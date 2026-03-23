В ОП предложили увеличить размер материнского капитала

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой об увеличении размера материнского капитала в России. По данным РИА Новости, он предложил ориентироваться на социальную норму жилья, которая составляет 18 квадратных метров на человека.

По словам Рыбальченко, модернизация программы материнского капитала стала актуальной. Он отметил, что при текущей стоимости жилья максимальная сумма материнского капитала позволяет приобрести лишь около 8 квадратных метров, что значительно ниже установленной нормы. Эксперт подчеркнул, что около 67% семей используют средства материнского капитала для улучшения жилищных условий, и именно поэтому эффективность программы должна оцениваться с учетом стоимости квадратного метра.

«Если мы хотим обеспечить достойные условия для семей с детьми, необходимо учитывать социальный уровень обеспеченности жильем», — добавил Рыбальченко. Он также отметил важность увеличения размера материнского капитала как для второго, так и для третьего ребенка.