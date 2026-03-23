В МЧС рассказали о ситуации с половодьем в Рязанской области

За сутки в черте Рязани Ока повысилась на 12 см. Уровень воды составляет 98 см выше нулевой отметки гидрологического поста. В области ситуация следующая: Ока в районе села Старая Рязань поднялась на 24 см (уровень составляет 219 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе города Касимова — +13 см (уровень — 180 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +6 см (225 см); Ранова в районе села Троица — +12 см (375 см); Верда у города Скопина — +1 см (155 см); Проня в черте деревни Быково Кораблинского округа понизилась на 9 см (уровень — 207 см выше нулевой отметки).