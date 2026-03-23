ЦБ USD 81.88 -2.12 24/03
ЦБ EUR 94.73 -2.56 24/03
Нал. USD 82.30 / 82.50 23/03 18:25
Нал. EUR 95.00 / 95.50 23/03 18:25
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
19 марта 18:45
986
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
2 067
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
2 075
Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт»...
Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт...
17 марта 12:34
942
В Госдуме объяснили, как добиться перерасчета за некачественную воду
Жителям многоквартирных домов могут сделать перерасчет за воду ненадлежащего качества, если управляющая компания бездействует. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, если управляющая компания не реагирует на обращения и отказывается составлять акт о некачественной воде, сначала нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Ведомство проведет проверку и при выявлении нарушений привлечет виновных к ответственности.

Жителям многоквартирных домов могут сделать перерасчет за воду ненадлежащего качества, если управляющая компания бездействует. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, если управляющая компания не реагирует на обращения и отказывается составлять акт о некачественной воде, сначала нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Ведомство проведет проверку и при выявлении нарушений привлечет виновных к ответственности.

Следующим шагом можно подать жалобу в Роспотребнадзор, который проверяет соблюдение санитарных норм. Заключение ведомства может стать доказательством при дальнейшем разбирательстве.

Если ситуация не решится, можно обращаться в прокуратуру или в суд с иском к управляющей или ресурсоснабжающей организации как к исполнителю некачественной услуги.

Депутат также отметил, что при отказе управляющей компании проводить экспертизу жители могут самостоятельно обратиться в аккредитованную лабораторию. Отбор проб должен проходить в присутствии представителя управляющей компании или соседей с составлением акта.

После подтверждения, что вода не соответствует нормативам, жители могут требовать не только перерасчет, но и компенсацию расходов на экспертизу. Перерасчет производится за каждый день предоставления услуги ненадлежащего качества и носит заявительный характер.